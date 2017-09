GPL-contemporary

Johanna Kandl, Helmut Kandl

Fotocredits: Helmut & Johanna Kandl, "Koschenilleläuse", Mala, Lanzarote, 2017

Die Ausstellung beschäftigt sich mit (Roh)Materialien, ihrer Herkunft, dem sozialen Umfeld in dem sie gewonnen werden, aber auch ihren sinnlichen Komponenten.

Johanna geht den Materialien der Malerei nach, Helmut, der gerne kocht und isst, dem Essbarem – wobei es im Einsatz des Materials viele Überschneidungen gibt (Gummi Arabicum, Leinöl, Dammar, Mastix, Hormoz Rot oder Koschenillelaus). Die Recherche nach ihren Herkünften führte das Künstlerpaar nach Sumatra, Palawan, Chios, in den Sudan, nach Hormoz, Lanzarote, aber auch ins Waldviertel und in die Voralpen.

Johanna Kandls Tempera-Malereien und Papierarbeiten, Helmut Kandls Fotoarbeiten und die zumeist gemeinsam produzierten Videos changieren zwischen einem sachlich-didaktischen Charakter und einer erzählerischen Darstellung der Sinnlichkeit von Materialien, Mythen und Legenden.