Symposium Kunst wirkt!

Identifikation, Irritation und Innovation



Was kann Kunst heute? Wie kann sie in die diverse Gesellschaft hineinwirken, auf individueller als auch kollektiver Ebene? Welche Verantwortung tragen Kulturschaffende sowie Kunst- und Kulturinstitutionen in der heutigen Zeit?



Im Symposium Kunst wirkt! werden diese und solche Fragen erörtert und österreichweite Good Practice Beispiele aus dem Kunst- und Kulturbereich präsentiert.



Programm:

• Eröffnung: Bundesminister Thomas Drozda

• Keynote-Lecture: George Ferrandi, Künstlerin, NYC

• Nationale Good Practices:

* Community Arts Lab - Porticus, Wien // Werner Binnenstein-Bachstein, Geschäftsführung

* , Graz // Margarethe Makovec, Künstlerische Leitung

* PANGEA, Linz // Elisabeth Luger, Mitglied des Vorstands // Ali Ahmadi Künstler, Workshopleiter

• Künstlerische Intervention: Jelena Popržan, E-Geige und Gesang

• Resümee und Ausblick: Anne Wiederhold-Daryanavard, Künstlerische Leiterin Brunnenpassage

• Vernetzungslunch



Moderation: Ivana Pilić, Kulturschaffende, Trainerin / Brunnenpassage



Das Symposium Kunst wirkt! findet in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt statt.



Anmeldung unter info@brunnenpassage.at bis 1.9.2017.