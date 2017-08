Cat Video Festival 2017

Die Katzen sind los! Wir freuen uns sehr über diese feline Kooperation: Den 5. Geburtstag – und damit ist man in Katzenjahren ja wirklich im allerbesten Alter! – feiert das Cat Video Festival bei uns im lauschigsten Kinogarten.



Klopapierrollen, Frisbees, Staubsauger und Bananen – bekanntermaßen ist nichts vor Katzen sicher. Auf Samtpfoten haben die Stubentiger das Internet erobert und erschüttern Zwerchfelle rund um den Erdball. Ganz ehrlich: Wer kommt heute noch durch den Arbeitstag ohne die tägliche Dosis Cat Content?



Was für SchauspielerInnen der »Oscar« ist, ist für die felinen Stars der »Golden Kitty Award«. Zum Festivaljubiläum zeigt das Cat Video Festival die absoluten Highlights der vergangenen fünf Jahre und hat für die Kuratierung des Programms einen echten Star der Szene gewinnen können: Will Braden ist Leiter des CatVideoFest (USA) und Regisseur der legendären Videoserie Henri, le chat noir rund um einen melancholischen Kater.





LOCATION & INFOS



Tickets: Come as you are, pay as you can!



19:00 Einlass & Ticketverkauf (für beide Screenings)

20:00 Screening

22:00 Screening (Reprise)



Bei Schönwetter Open Air im Garten des Volkskundemuseum Wien, bei Schlechtwetter im Großen Saal (1. Stock, barrierefreier Zugang). Da in den vergangenen Jahren immer großer Andrang auf das Programm des Cat Video Festivals geherrscht hat und wir nur ein begrenztes Sitzplatz-Kontingent zur Verfügung stellen können, empfehlen wir rechtzeitig zu kommen. Aber wie heißt es so schön: Der frühe Vogel fängt die Katz!