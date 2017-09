Kunst im öffentlichen Raum Niederoesterreich

Lazar Lyutakov: Rosae

20.09.17 bis 20.09.17, 10.00 uhr



türnitz



lazar lyutakov



Wir laden herzlich ein zur Eröffnung

ROSAE

von Lazar Lyutakov



Mittwoch, 20. September 2017, 10.00 Uhr

im Velo

Fernwärmegasse 1

3184 Türnitz



Es sprechen:



Gabriela Galeta, Direktorin NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz

Mag. Cornelia Offergeld, Kunsthistorikerin

Christian Leeb, Bürgermeister Marktgemeinde Türnitz

Landesrätin Barbara Schwarz, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner



Moderation: Rainhard Mlnarik,

Segnung des Hauses durch Abt KR Mag. Matthäus Nimmervoll OCist



Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten zum Zu- und Umbau des NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz findet gleichfalls die Eröffnung der dritten Kindergartengruppe des NÖ Landeskindergarten Türnitz statt.



Anfahrtsplan:

von St. Pölten kommend: B20 Richtung Traisen / Mariazell beim Kreisverkehr in Traisen die 1. Ausfahrt nehmen Richtung Mariazell B20 bis Türnitz



von Hainfeld kommend: B18 Richtung Traisen / Mariazell beim Kreisverkehr in Traisen die 2. Ausfahrt nehmen Richtung Mariazell B20 bis Türnitz



in Türnitz: kurz nach dem Ortsbeginn Türnitz, nach der Tankstelle / Lagerhaus links einbiegen auf der rechten Seite befindet sich das Velo (Fernwärmegasse 1, 3184 Türnitz)



NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz

Unterer Markt

3184 Türnitz