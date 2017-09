Kunsthalle Wien Museumsquartier

Community College Curriculum Brunch

Challenging structures and visions of education.

Mit Lotte Kreissler



Wie sehen Bildungsmodelle und Lehrpläne aus, die sich gegen Diskriminierung einsetzen? Welche versteckten Lehrpläne sind im Kunstraum wirksam? Was lernen wir wirklich, wenn wir einen Raum betreten, der sich als Bildungsraum begreift? Und wie lässt sich dieser gestalten, um strukturellen Ausschlüssen entgegenzuwirken? Diese und andere Fragen diskutieren wir an vier Sonntagen bei einem kleinen Brunch und gemeinsam mit geladenen Gästen.



Lotte Kreissler, Grenzgängerin, seit 30 Jahren aktiv als Alternativpädagogin, (ehemals Freie Gesamtschule Hofmühlgasse) im Bildungssystem dialektisch in Theorie und Praxis, als Lehrerin, Fortbildnerin, Coach, Suchende und Lernende. Trainerin für interkulturelle Konflikttransformation, Traumaberaterin. Schwerpunkt demokratische Bildung und derzeit tätig mit geflüchteten Jugendlichen.



Strukturen des Lernens herausfordern



Weitere Termine: So 28/5, 11/6, 23/7, 17/9, 11 Uhr



Das Community College ist Programm und Treffpunkt zugleich. Es ist der Ort, um die in der Ausstellung "How To Live Together" aufgeworfenen Fragen in Gesprächen, gemeinsamen Studien und praktischen Formen der Zusammenarbeit aktiv weiterzuentwickeln.

Idee und Programm des Community College entstanden im Rahmen der Denkfabrik, dem jungen Freund/innenkreis der Kunsthalle Wien, und entwickeln sich als offener Prozess auch noch weiter. Join us!