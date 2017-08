Open Art Workshop für AsylwerberInnen und ÖsterreicherInnen

Liebe Interessierte,



am Freitag, den 25.08.2017 wird es wieder die Gelegenheit geben, gemeinsam mit anderen, sich künstlerisch zu betätigen.

Es handelt sich hierbei um eine Veranstaltung, in Kooperation mit dem mumok, bei der sich AsylwerberInnen und Menschen unterschiedlicher Herkunft, beim gemeinsamen kreativen Experimentieren und Betrachten von Kunst austauschen und kennenlernen können.



Die Teilnahme ist kostenlos.

Beginn pünktlich um 15:30; Ende um 18:30 an jedem letzten Freitag des Monats.



Bitte um Anmeldung unter: christoph.omann@caritas-wien.at



Nähere Infos zum Projekt Kompa gibt es unter:

www.caritas-wien.at/kompa



25.08.2017 الساعة 15.30حتى 18.30

قصص متعددة، وجهات نظر مختلفة، وخبرات أخرى مختلفة، من خلال التجريب الفني المشترك والبحث في الفن، تسنح الفرصة للاقتراب من لقاء الثقافات ووجهات النظر العالمية، لتوسيع الآفاق ومعاً لتطوير الأفكار. الاستوديو موموك هو مكان إبداعي للتبادل الثقافي للناس من جميع الأصول.



در آخرین جمعه ماه مارچ

25.08.2017

جمعه 31 مارس

ساعت: 15:30 الی 18:30

داستان های مختلف، دیدگاه های متفاوت، تجارب مختلف، آزمایش های هنری مشترک و در نهایت نگاه به هنر، این فرصت را برای نزدیک شدن از لحاظ فرهنگی، دیدگاههای جهانی و شناخت بهتر آن و همچنین گسترش افق و توسعه ایده های مشترک را فراهم می کند.

نمایشگاه موموک مکانی خلاق برای تبادل هنر و اندیشه برای قشرهای مختلفی از مردم می باشد.