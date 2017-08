frameout 2017: Cat People - Abschlusswochenende

Frame[o]ut 2017

in Koproduktion mit MQ – MuseumsQuartier Wien/Q21 zeigt



HENRI, LE CHAT NOIR 2

von William Braden

2012, 2min



„Die schwarze Katze“ ist eine Web-Serie von Kurzfilmen über die existenziellen Gedanken des Katers Henri. Henri ist ein Langhaar-Tuxedo-Kater, der von der Seattle Animal Shelter in Seattle adoptiert und in Filmszene gesetzt wurde und seitdem ein millionenfaches Publikum erreicht.



CAT LADIES

von Christie Callan-Jones

CAN 2009

60min, OF

Dokumentarfilm



Vier Frauen im Kommunikationsaustausch mit ihren Katzen. Was bedeutet ein Miau im Vergleich zu banale Worthülsen zwischen Menschen? Der Dokumentarfilm zeigt sehr persönliche Einblicke in die Lebenswelt von den vier „Cat Ladies“, die ihr Leben fast gänzlich um die Beziehung zu ihren Katzen aufgebaut haben.



In Programmpartnerschaft und Anwesenheit von Marija Milovanovic und Julia Fabrick (CatVideoFest Vienna und VIS Vienna Shorts, Kuratorinnen)



07.07. bis 26.08. jeden Freitag und Samstag ab 21h30

Hof 8 - an den Boulebahnen, Open Air + Eintritt frei Schlechtwetterlocation: MQ Arena21