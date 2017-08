frameout 2017: The Deepest Depths Of The Burrow

Frame[o]ut 2017

in Koproduktion mit MQ – MuseumsQuartier Wien/Q21 zeigt



Calle Libre Street Art Festival



THE DEEPEST DEPTHS OF THE BURROW

von Christian Fischer

AT 2015

104min, OF

Dokumentarfilm



Nychos ist Illustrator, Urban Art- und Graffitikünstler, der Bekanntheit erlangte durch sein Icon namens „Rabbit Eye Movement“ - ein weißer Hase, der auf der ganzen Welt immer wieder auf Straßenwänden auftaucht. Dafür brennt Nychos, der es wie das Motto des Films hält: reisen um zu taggen und taggen, um zu reisen. Ein Film über die Bewegung „Rabbit Eye Movement“, ihren KünstlerInnen und der Urban Art.



In Programmpartnerschaft und Anwesenheit von Jakob Kattner (Calle Libre - Austrian Street Art Festival) und Street Art KünstlerInnen



07.07. bis 26.08.2017 jeden Freitag und Samstag ab 21h30

Hof 8 - an den Boulebahnen, Open Air + Eintritt frei Schlechtwetterlocation: MQ Arena21