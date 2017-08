Volkskundemuseum Wien

dotdotdot 4plus: Wer schläft hier nicht?

Fotocredits: WOLF, Julia Ocker, DE 2015

Als es auf dem Bauernhof Nacht wird, ist die kleine Fledermaus hellwach. Wie schön wäre es jetzt, mit dem Hund zu bellen oder mit dem Hahn zu gackern und zu springen und zu tanzen! Doch nicht alle Tiere sind nachtaktiv so wie der Wolf, der sich am Tag zwar wild und stark gibt, sich aber nur im Dunkeln traut, seine geheime Leidenschaft auszuleben. Am Himmel leuchten Mond und Sterne. Doch ist das wirklich ein Stern, den die Hasen Prick und Fläck da entdecken? Und friert der Mond wohl da oben? – Sechs Kurzfilme und knisterndes Mitmachprogramm für Klein und Groß, das den Kinosaal in Bewegung bringt.