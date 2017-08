frameout 2017: Dark City + Falsche Vorstellungen

Frame[o]ut 2017

in Koproduktion mit MQ – MuseumsQuartier Wien/Q21 zeigt



FALSCHE VORSTELLUNGEN/FAKE FICTION

Kurzfilmprogramm

Video und GIF Format, 20min



In Anwesenheit von Markus Wintersberger (FH St. Pölten)



DARK CITY

von Alex Proyas

US 1988

100min, OmdU

Spielfilm

Mit Rufus Sewell, William Hurt, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly u.a.



Ein Mann wacht in der Badewanne eines Hotelzimmers ohne Erinnerung auf. Er trifft auf Menschen, die ihn zu kennen scheinen, doch nichts kommt ihm vertraut vor. Auch nicht die Stadt in der er lebt und in der es immer Nacht zu sein scheint. Schließlich wird er auch noch als Serienkiller und Frauenmörder gejagt. Er muss sich mit dem dunklen Mysterium der finsteren Stadt konfrontieren.





07.07. bis 26.08.2017 jeden Freitag und Samstag ab 21.30

Hof 8 - an den Boulebahnen, Open Air + Eintritt frei

Schlechtwetterlocation: MQ Arena21