Architekturzentrum Wien

Architektur.Film.Sommer 2017: Rast-los - Kinoabend im Hof des Az W

Fotocredits: 06 Rast, R.: Iris Blauensteiner, 2016

Ein Leben in permanenter Bewegung, minimaler privater Lebensraum und geteilte Infrastrukturknoten – so sahen die Utopist*innen der 60er-Jahre die Zukunft. Und tatsächlich findet man heute vermehrt Menschen, die diese Lebensweise – freiwillig oder unfreiwillig – angenommen haben.



Rast

AT 2016, 55:00 min, OmeU, R.: Iris Blauensteiner



Gente dei bagni

IT 2015, 60:00 min, OmdU, R: Stefania Bona & Francesca Scalisi