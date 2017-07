Kunsthalle Wien Museumsquartier

Community College Curriculum Brunch

Wie sehen Bildungsmodelle und Lehrpläne aus, die sich gegen Diskriminierung einsetzen? Welche versteckten Lehrpläne sind im Kunstraum wirksam? Was lernen wir wirklich, wenn wir einen Raum betreten, der sich als Bildungsraum begreift? Und wie lässt sich dieser gestalten, um strukturellen Ausschlüssen entgegenzuwirken?



Diese und andere Fragen diskutieren wir an vier Sonntagen bei einem kleinen Brunch und gemeinsam mit geladenen Gästen.



So 28/5, 11/6, 23/7, 17/9, 11 Uhr