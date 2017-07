Christian Hasucha: Die Insel

„Ein flacher Hügel, ausgeschnitten und eingefügt – von hier oben wird auch die Umgebung zur Bühne und ich zum Akteur. Ich schaue auf die Stadt. Die Stadt schaut zurück.“ - Christian Hasucha



Am Nestroyplatz lädt Die Insel, ein begrünter Hügel mit sieben Metern Durchmesser, die Besucher_innen ein, die Stadt aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen. Passant_innen und Interessierte können täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr einen individuellen Zeitraum reservieren und Die Insel nach Belieben nutzen.

Ob für ein Picknick, ein Arbeitstreffen oder ein Livekonzert – Die Insel ist das, was die Besucher_innen daraus machen. Eine ausklappbare Leiter ermöglicht die spontane Flucht aus dem hektischen Stadtbetrieb. Das 360-Grad-Panorama des täglichen Lebens fungiert als öffentlich-privater Rückzugsort, der einen kalkulierten Bruch mit dem Alltag zulässt.







Eröffnung:



Dienstag, 25. Juli 2017, 17 Uhr

am Nestroyplatz, 1020 Wien



Es sprechen:



Martina Taig, Geschäftsführerin KÖR GmbH

Ursula Lichtenegger, Bezirksvorsteherin 2. Bezirk

Christian Hasucha, Künstler



DIE INSEL wird gefördert von KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien.

Das Projekt wird betreut durch section.a.



Anmeldung unter: dieinsel@sectiona.at oder +43 660 2102533



Das Betreten und die Benutzung der Insel von Einzelnen oder kleinen Gruppen erfolgen auf eigene Gefahr und sind nur nach vorheriger Terminabsprache bzw. Anmeldung möglich. Mit dem Betreten der Insel werden die Nutzungsbestimmungen anerkannt.