Simplicissimus. Eduard Thöny

Der Zeichner und Maler Eduard Thöny (1866 – 1950) war ständiger Mitwirkender und auch Gesellschafter des 1896 in München gegründeten „Simplicissimus“.

Die Ausstellung ist Eduard Thöny und seinen satirischen Werken im SIMPLICISSIMUS gewidmet.



Das Karikaturmuseum Krems lädt zur Eröffnung am 13.05.2017 ab 11.00 Uhr ein. Bei der Eröffnung begrüßt Sie Gottfried Gusenbauer als Direktor des Museums. Der Kulturjournalist Hans Haider („Die Presse“, „Wiener Zeitung“) spricht über Gesellschaft und Politik in Eduard Thönys satirischem Spiegel. Als besonderer Gast wird Dagmar von Kessel bei der Ausstellungseröffnung erwartet.



Im Anschluss an die Eröffnung wird zu einer Podiumsdiskussion mit dem Thema „Die Bedeutung der politischen Karikatur” geladen. Es diskutieren Erhard Busek, Josef Cap, Peter Pilz und Guido Tartarotti.