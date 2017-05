Galerie Charim

Sublime Power

Fotocredits: Sukran Moral, Artist's Mirror, 2014

Dorit Margreiter Sukran Moral Elisabeth Penker Lisl Ponger



Sublime Power – Sublime Macht, basiert auf der evidenten Tatsache, dass Gewalt alltäglich ist und wir im Bann erschütternder Nachrichten, mit den entsprechenden Bildern dazu, stehen. Dabei wird vielfach Gewalt sichtbar, die alles zu dominieren scheint, Gewalt, die empört und gleichzeitig Ohnmacht entstehen lässt. Durch den Schlagschatten, den diese omnipräsente Gewalt erzeugt, werden sublimere Formen von Macht verdeckt und von den Betroffenen oft nicht mehr als solche empfunden. In der Soziologie bezeichnet der Begriff der "symbolischen Macht" diesen Sachverhalt. Sie erhält eine neue Dimension durch das schleichende Einverständnis, die Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten betreffend.



Die Offenlegung und die Verwendungsweisen von symbolischer Macht, sind für die Künstlerinnen in unserer Ausstellung wesentliche inhaltliche Bezugspunkte. Sie thematisieren sublime Formen von Macht in ihren verdeckten Aspekten und in ihren verdeckenden Absichten.