Young Audience Film Day 2017

Du bist zwischen 12 und 14 Jahre alt und begeisterter Filmfan?

Du möchtest gemeinsam mit Jugendlichen aus ganz Europa einen Film Marathon im Kino verbringen?

Du willst Gespräche mit österreichischen Filmexpert/innen führen? Du liebst den Duft von Popcorn?



Dann bewirb dich als Jury für den YOUNG AUDIENCE AWARD!



So funktioniert’s:

Am YOUNG AUDIENCE FILM DAY seht ihr euch 3 ausgewählte europäische Filme an und wählt den besten Film aus. Dasselbe tun zeitgleich Jugendliche in 31 weiteren europäischen Städten. Via Webcam und Chat seid ihr alle live miteinander in Verbindung,

könnt euch gegenseitig in die Kinosäle gucken, und mit den Regisseur/innen der Filme zu euren Fragen chatten.



Abends bei der Preisverleihung in Erfurt werden dann die Ergebnisse aus allen Städten via Live Video Stream verkündet.

Der Film mit den meisten Stimmen aus ganz Europa gewinnt den YOUNG AUDIENCE AWARD 2017.



Der YOUNG AUDIENCE FILM DAY ist ein Projekt der Europäischen Filmakademie und wird in Wien von der Akademie des

Österreichischen Films bereits zum zweiten Mal veranstaltet, heuer in Kooperation wienXtra-medienzentrum und wienXtracinemagic.



Zusätzlich bietet die Akademie heuer erstmalig den YAA auch in Niederösterreich an, in Kooperation mit dem Cinema

Paradiso, St. Pölten und der Jugendinfo NÖ.