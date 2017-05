Cinema Next Filmnacht

Zum 12. Mal tourt Cinema Next durch das Land und präsentiert neue Filme von viel versprechenden Nachwuchsfilmer*innen. Die Filmnacht im Gartenbaukino Wien zeigt auf der größten Leinwand der Innenstadt, dass sich das österreichische Nachwuchskino nicht verstecken braucht. Lorenz Tröbinger vermischt effektvoll Lovecraft-Fiktion mit Elektro-Sound, Isabella Brunäcker portraitiert feinfühlig einen drogenabhängigen Freund und Zara Pfeifer die unbekannten Lebenswelten der Wohnblocksiedlung in Alt-Erlaa. Anna Vasof verleiht Alltagsgegenständen neue Bedeutungen und Funktionen, Albert Meisl stürzt sein Umfeld gewohnt humorvoll in Chaos und Alexander Gratzer beweist, dass er derzeit einer der spannendsten und lustigsten Animationszeichner des Landes ist.



Im Anschluss an das Screening Gespräch mit den Filmteams

Eintritt 6 Euro



P R O G R A M M



"WATTMARCK" von Lorenz Tröbinger, 2016, 20 min

"Into the White – Portrait eines Freundes" von Isabella Brunäcker, 2017, 14 min

"Du, meine konkrete Utopie" von Zara Pfeifer, 2016, 10 min

"Things and Wonders 2022" von Anna Vasof, 2017, 4 min

"Der Sieg der Barmherzigkeit" von Albert Meisl, 2017, 26 min

"Axel" von Alexander Gratzer, 2017, 4 min