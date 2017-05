Bildraum 07

Roland Reiter: Go Go Go Old Gold Reiter Go

Fotocredits: ROLAND REITER, Publikationslayout, "Long Hair VI", 2012, Kunsthaar, Stahl, 55 x 90 x 9 cm | Bildrecht, Wien 2017; ROLAND REITER, Publikationslayout, "Helmet I", Motorradhelm, Echthaar, Schalgmetall, PU-Schaum, Silikon, 80 x 23 x 38 cm | Bildrecht, Wien 2017.

Die Monografie "Go Go Go Old Gold Reiter Go" bietet einen umfassenden Überblick über das Schaffen des österreichischen Bildhauers Roland Reiter zwischen 2001 und 2016. Erschienen aus der Buchreihe Edition Angewandte.

Reiter kombiniert Materialien, die klassischerweise nicht zusammenpassen, sich gegenwartskunsttechnisch aber doch wieder ergänzen. Dadurch erzeugt er eine Art von Spannung, die einen eigenen Voyeurismus zu bedienen weiß. Man könnte paradoxerweise sagen: Fasziniert wende ich mich ab. Oder: Befremdet und distanziert wende ich mich zu.



„Sie heißen „Olga“, „Ida“ oder „Rupert“ und offenbaren in den Werken des österreichischen Bildhauers Roland Reiter ihr Innerstes. Zwei Füchse tanzen in sich verzahnt „Ringe-Ringe-Reier“. Oft genügen Reiter kleinste Nuancen in der Gestaltung, um das Klassische ins Zeitgenössische zu übertragen. Reiter widmet die eigene handwerkliche Meisterlichkeit dem Wagnis, dem Experiment; er webt Texturen und Materialien zu einem dichten Rhythmus, der im Stakkato kompromisslos Leben atmet. Wenn der Beat stoppt, das Feedback aus Oszillation und Körperlichkeit abklingt und der Stille weicht, bleibt in seinen Werken eine feine und sinnliche Ästhetik zurück, die den Betrachtenden in seinen Bann zu ziehen vermag. Herzrasen, Tinnitus, reines Schweben.“- Heinz Wolf, Textauszug



Die Buchvorstellung wird begleitet von der Präsentation ausgewählter Arbeiten. Der Künstler ist anwesend.



Franz Schuh, Schriftsteller

ManfreDu Schu, Künstler



Roland Reiter

*1965 in Schladming (Stmk)

1980-84 Fachschule für Holz und Steinbildhauerei, Hallstatt

1987-92 Studium der Bildhauerei, Prof. Wander Bertoni; Hochschule für angewandte Kunst Wien

1989-92 Studium der Rhythmik und Schlaginstrumente, Konservatorium Wien

seit 1995 Lektorat für Bildhauerei an der Universität für angewandte Kunst Wien



Go Go Go Old Gold Reiter Go

Roland Reiter | Skulpturen - Installationen

Monografie | Edition Angewandte

Texte von: Franz Schuh, Andreas Spiegl, Teresa Präauer und ManfreDu Schu

224 Seiten; zahlr. farb. Abb., April 2017

Verlag: De Gruyter

ISBN: 978-3-11-050136-0



Eine Kooperation der Bildrecht mit der Universität für angewandte Kunst Wien