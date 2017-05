Campus der Universität Wien, Altes AKH

4. Kunstgeschichte-Festival

17:00–18:00

Begrüßung und Vortrag ON CURATING



18:30–21:00

Ausstellungseröffnung: "Hacking History"



Eröffnung und Begrüßung, im Anschluss: ON CURATING – Wie man eine Ausstellung macht

Lisa Ortner-Kreil (Kuratorin, Bank Austria Kunstforum)



Wie macht man eine Ausstellung? Wie verläuft der Weg von der "großen Idee" bis zur Eröffnung? Welche Herausforderungen sind zu meistern, welche Hindernisse zu umschiffen in Zeiten, in denen Kulturbudgets immer knapper werden während das Kunst- und Kulturangebot, vor allem auch im zeitgenössischen Bereich, trotzdem immer breiter und unüberschaubarer wird? Dr. Lisa Ortner-Kreil vom Kunstforum Wien gibt in diesem Impulsvortrag Auskunft über die Konzipierung und Organisation hochkarätiger Ausstellungsprojekte und einen Einblick in den abwechslungsreichen Arbeitsalltag einer Kuratorin. Die TeilnehmerInnen des Kunstgeschichte-Festivals bekommen eine praxisnahe Idee vom Ausstellungsmachen und den Vorgängen, die sich "behind the white cube“ abspielen. Fragen nicht nur willkommen, sondern unbedingt notwendig!