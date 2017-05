Wien Museum

Chantal Mouffe: The Affects of Democracy

Fotocredits: Samuel Kirszenbaum

Eintritt frei! Um Anmeldung wird gebeten.



Eine der führenden Intellektuellen Europas widmet sich der globalen Demokratie-Krise. Chantal Mouffe denkt dabei ihr agonistisches Modell der Demokratie weiter und lotet in Anlehnung an Spinoza, Freud und Wittgenstein die Möglichkeiten kollektiver Identitätsbildung neu aus. Der „post-demokratischen“ Situation setzt die Theoretikerin damit eine Analyse der politischen Leidenschaften entgegen.



In Kooperation mit dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM).



Vortrag in englischer Sprache!