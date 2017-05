Anja Hitzenberger: von Haus aus

Fotocredits: Anja Hitzenberger, Aufschnittmaschine, 2016

in Anwesenheit der Künstlerin



Die Galerie Reinthaler präsentiert Fotografien, eine Installation und eine Videoarbeit von Anja Hitzenberger, die thematisch immer wieder ein Thema umkreisen: Essen - was kann es sein, was macht es aus uns, wie gehen wir damit um?



So zeigte die Künstlerin in früheren Arbeiten, etwa der Serie „Extra Large“, Werbefotos von Nahrungsmitteln im öffentlichen Raum. In „Still Lifes“ arrangiert sie Fotos von gefundenen und weggeworfenen Essensresten. „Chinese Fast Food“ wiederum gewährt einen Einblick in die visuell überladenen Imbissstände im olympischen Park in Peking. In „98/330 Ib (44/150 kg)“ werden zwei Menschen sehr unterschiedlichen Gewichts gegenübergestellt. Und die zuckersüßen Torten und Donuts in der Fotoserie „Pink“ stellten einen ironisch hinterfragenden Blick auf gewisse Essgewohnheiten dar.



Mit ihrer neuen Fotoserie schickt uns die Künstlerin auf einen Spaziergang durch die Räume einer ehemaligen Fleischerei. Auch wenn wir wissen, dass es sich um die 2014 aufgelassene Fleischerei Sterkl aus Wien Ottakring handelt, so sind die Fotos - neben einer dokumentarischen Darstellung eines aufgelassenen Gewerbes - vor allem eine Zeitreise in die Vergangenheit.



Hitzenberger wählt intime Bildausschnitte aus dem früheren Ladenlokal, dem „Wurschtzimmer“, der Waschküche und der ehemaligen Wohnung. Als Betrachter fragt man sich unwillkürlich, wie die Menschen damals gelebt und gearbeitet haben.



Im Wohnzimmer kann man noch Abdrücke von abgehängten Bildern erkennen. Nur wenige Objekte wurden zurückgelassen. Möchte man sich die Welt von damals im Detail vorstellen? Spitze Fleischerhaken lösen Beklemmung aus. Auch die bedrohliche Wurstschneidemaschine mit ihren rotbraunen Bodenspuren lädt nicht gerade zum Verweilen ein. Die Motive evozieren mit ihrer inhaltlichen Aufladung eine Geschichte im Kopf des Betrachters.



Für die Bildkomposition werden die abgelichteten Objekte oft angeschnitten, geometrisch verteilt oder zentriert. Hitzenberger verstärkt deren Wirkung im Zusammenhang ihrer Anordnung im Raum. Es kommt zu einer Wiederholung in der vorwiegend weiß-rot-braunen Farbgebung. Die vermeintlich „schönen“ Fotografien stehen im Kontrast mit der inhaltlichen Aussage und Darstellung von Zerfall und Verlassenheit.



Anlässlich der Ausstellung wird ein Zine in limitierter Auflage herausgegeben einschliesslich einer Spezialedition inklusive Print. Das Buch ist ab 2. Mai in der Galerie und in Kürze auch online zum Kauf erhältlich.



Anja Hitzenberger, Fleischerei

strudelmedia Publikation

Deutsch/Englisch, Softcover, 14.5 x 22.5 cm, 44 Seiten, 34 Abb. in Farbe

Auflage: 100 Stück, nummeriert/signiert (VP: EURO 25,-), davon 30 Stück als Spezialedition inklusive Print (VP: EURO 100,-)



Text: Simone Christl