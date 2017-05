Kunst im öffentlichen Raum Niederoesterreich

Heidi Schatzl: The Examined Life

Fotocredits: Heidi Schatzl

Einladung zur Eröffnung



THE EXAMINED LIFE / DAS GEPRÜFTE LEBEN*

Die Manuskripte des Ernst F. Brod –eine Autobiographie des 20. Jahrhunderts

von Heidi Schatzl



Samstag, 6. Mai 2017, 18.00 Uhr

Museum ERLAUF ERINNERT



Es sprechen:

Franz Engelmaier, Bürgermeister Marktgemeinde Erlauf

Mag.a Cornelia Offergeld, Kuratorin



Remigio Gazzari, Kurator / Archiv der Geschichte



Musikalische Uraufführung:

"Notions of movement"

Roman Britschgi Quartett (IT / NL / ES / CH)



Als US-Amerikaner hinterließ Ernst F. Brod (1901 –1978) ein 2000-seitiges Manuskript, in dem er immer wieder auf seinen Herkunftsort Erlauf zurück-kommt. Der 1934 Emigrierte zeichnete in diesem das Bild einer verrohenden Gesellschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert und den trotzdem erfahrenen Solidaritäten. Die Künstlerin Heidi Schatzl hat für ERLAUF ERINNERT das Manuskript in eine Rauminstallation übertragen, das die BesucherInnen förmlich in Brods Leben eintauchen lässt.

*Titel nach John F. Brod und Dank an Charlotte El Shabrawy



Ausstellungsdauer: 7. Mai bis April 2017

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Museum:

www.erlauferinnert.at



Shuttlebus, ab 15 TeilnehmerInnen nach Erlauf, ab Wien zwischen Universität und Rathauspark. Abfahrt: 15.30 Uhr, Rückfahrt: ca. 21.30 Uhr. Um Anmeldung bis 4. Mai 2017 wird gebeten unter +43 (0) 2742 9005 16273. Unkostenbeitrag 5 EUR.