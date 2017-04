Angewandte Innovation Laboratory (AIL)

Mini Print Fair im Rahmen des AIL Print Weekends

Sonntag, 23. April, 12-19 Uhr



Self Publishing bedeutet eine Vielfalt von individuell hergestellten Printprodukten, die mit selbstständigem Vertrieb, direktem Kontakt zwischen HerstellerIn und KonsumentIn und meist 100% Autorschaft einhergehen. DesignerInnen und KünstlerInnen werden zu Autoren, Redakteuren und Kontributoren und nutzen das Medium Buch und Magazin um eine Vielfalt von Themen zu bearbeiten.



Wir wollen außergewöhnlichen Printmedien und -formen eine Plattform bieten und uns mit Self Publishing, analogen Arbeitsweisen und individuellen Erzähl- und Gestaltungsformen außeinandersetzten. GestalterInnen und KünstlerInnen präsentieren ihr Repertoire an Printprodukten und bieten es zum Verkauf an. Dabei gehen wir vor allem der Frage nach welche Themen KünstlerInnen und DesignerInnen heute zwischen den selbst gedruckten Buchdeckeln behandeln: Ist es individuelles Sprachrohr, künstlerisches Medium, wie werden gesellschaftliche Aspekte behandelt und worin liegt der Reiz des Self Publishings?



Teilneher_innen 2017 (in totally random order):

Franz the lonely Austrionaut, Viadukt Screenprints, Pool, Soybot, Pussy Propeller, Eju Press, Gasper Kunsic, Murmel Comics, Taumatropo, Dominik Pfeffer, David Matthews, Positive Posters (Barbara Bernardy, Frauke Cordes, Elaine Doepkens, Sarah Fricke, Yoshiko Jentczak, Lisa Petersen, Maxi Scheller, Katharina Schulze), Kudla Werkstatt, Giorgos Beleveslis, Lara Erel, Ana Fernandes, Flamingo Press, Andreas Rosenthal & Hannah Sakai, TETRA, Elodie Grethen, Matthias Krinzinger, Jasmin Rehrmbacher, PIROL, Nina Buchner, Trabozab



Außerdem Ausstellung der Workshopergebnisse von Analog Sonntag



Ein Veranstaltung in Zusammenarbeit mit ARTist – dem Alumniverein der Universität für angewandte Kunst