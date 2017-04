wean hean Festivaleröffnung: Sine tempore!

Hof 2: Hörsaal A, B, C1 und

Hof 9: Hörsaal 1 des Instituts für Musikwissenschaft (nur Kinderprogramm)



17.00 Uhr Kinderprogramm (Hof 9) & Vorträge (Hof 2, A)

18.30 offizielle Eröffnung (Hof 2, C1)

Freier Eintritt – Spenden erbeten! Keine Kartenreservierung erforderlich!



SINE TEMPORE!



attensam quartett | Catch-Pop String-Strong | Die Ohrreichen Üben

Die Strottern & Peter Ahorner | Martin Spengler & die foischn Wiener



Die Festivaleröffnung verbringen wir in den Gemäuern des ehemaligen Allgemeinen Krankenhauses. Nein, nicht in Michelbeuern, sondern am heutigen Campus der Universität Wien im Hof 2. Getreu den universitären Gepflogenheiten tragen wir auch wissenschaftliche Beiträge zum Thema Wiener Volksmusik vor, funktionieren aber hauptsächlich einige Hörsäle zu wean hean Bühnen um. Und einen Mitmachkurs für unsere Jüngsten gibt es diesmal auch, denn mit musikalischer Bildung kann man nie zu früh anfangen. Mit Pauken und Trompeten und noch vielen anderen Instrumenten und Stimmen wird die Fanfare erklingen ...



Die Ohrreichen Üben

Thomas Berghammer, Clemens Hofer, Hannes Enzlberger, Richard Klammer, Paul Skrepek, Wolfgang Vinzenz Wizlsperger, Martin Zrost (Komposition)



attensam quartett

Annette Bik, Ingird Eder, Michael Öttl, Sophie Schafleitner



Martin Spengler & die foischn Wiener

Manuel Brunner, Manuela Diem, Marie-Theres Stickler



Catch-Pop String-Strong

Rina Kaçinari Mikula, Jelena Popržan



Die Strottern & Peter Ahorner

Klemens Lendl, David Müller



17.00 Uhr Oh, Du Lieber Augustin, für Kinder von 5 -10 Jahren

Hörsaal 1 am Institut für Musikwissenschaft, Hof 9

Nach dem Kinderprogramm spielen die Strottern & Peter Ahorner auch das gewohnte Repertoire in den Hörsälen A, B bzw. C1.



Vorträge im Hörsaal A, Hof 2 am Campus der Universität Wien (Altes AKH)

17.00 Uhr Dr. Susanne Schedtler: Wienerlied. Die besungenen Orte

17.30 Uhr Prof. Ing. Herbert Zotti: Wienerlied. Seine Geschichte uns seine Themen