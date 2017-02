Begehrt - Beglückt - Betrogen

Fotocredits: Lucas Cranach d. Ä., Das ungleiche Paar, 1531 © Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien

Leidenschaftliche Liebesabenteuer und herzzerreißende Tragödien in den Bildern der Gemäldegalerie.

Spezialführung am VALENTINSTAG mit Mag. Karin Trojer.



Adam und Eva, Tarquinius und Lukretia, Mars und Venus, Boreas und Oreithya, Alkeste und Admetos: In allen kunstgeschichtlichen Epochen ließen sich Maler vom mächtigen Gefühl der Liebe inspirieren und setzten berühmte biblische, mythologische oder profane Liebes- wie Leidensgeschichten ins Zentrum ihrer Kunst. Anhand ausgewählter Beispiele aus dem Bestand der Gemäldegalerie bringt die Führung am Valentinstag die Besucher_innen an die Schauplätze der göttlichen wie menschlichen Liebesabenteuer.



Anmeldung erforderlich unter +43 (0)1 58816 2201 oder gemgal_anmeldung@akbild.ac.at

Führung mit gültigem Ticket gratis | Dauer 1 Stunde



Am 14. Februar 2017 erhalten alle Paare mit dem Kennwort „Valentinstag“ zwei Eintrittskarten zum Preis von einer um nur 8 € sowie einen Gutschein für ein Getränk, das am selben Tag im Café Muse in der Akademie der bildenden Künste Wien eingelöst werden kann.