Kuratorinnenführung Am Ende: Architektur

Kuratorinnenführung „Am Ende: Architektur“ 15.02.



Treffpunkt: Architekturzentrum Wien - Alte Halle

Uhrzeit: Mittwoch, 15. Februar 2017, 17:30 Uhr

Tickets: 11,40 EUR (Eintritt+Führung), ermäßigt 9,40 EUR (Eintritt+Führung), medium- und large-Partner gratis (Eintritt+Führung frei)



Anlässlich des Abschieds von Gründungsdirektor Dietmar Steiner blickt das Az W mit ihm auf rund sechzig Jahre internationale Architekturgeschichte. Ausgehend von der Auflösung der CIAM, die 1959 das „Scheitern“ der Moderne einläutete und die Architektur in eine profunde Krise stürzte, mäandert die Ausstellung durch die Geschichte und macht dort Halt, wo Dietmar Steiner seine persönliche architektonische Sozialisation durchlebt hat: Über Stationen wie Funktionalismuskritik, Sanfte Stadterneuerung, New Urbanism, Revision der Moderne, Signature Architecture, Bottom-Up-Bewegung und Global Business reisen wir ins Jahr 2019, in dem der Kultfilm „Blade Runner“ eine grandios-düstere Kulisse des Los Angeles der Zukunft zeichnet.



Den architekturhistorischen Beispielen, die über die Person Dietmar Steiners das in Österreich reflektierte Architekturweltgeschehen widerspiegeln, stellen die Kuratorinnen gegenwärtige Positionen gegenüber, die sich mit ökologischen, sozialen, legislativen, kontextuellen und theoretischen Aspekten der Architektur auseinandersetzen und mit ihrer Bandbreite und Innovationskraft aufzeigen, dass die Architektur noch lange nicht am Ende ist. Der Dialog der beiden Ausstellungsebenen soll zeigen, dass jedem „Ende“

ein kritischer Neuanfang innewohnt.



Kuratorinnen: Karoline Mayer, Sonja Pisarik, Katharina Ritter

Ausstellungsgestaltung: BWM Architekten und Partner

Ausstellungsgrafik: Nicole Six