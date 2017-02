Bodyextentions. Faschingswerkstatt

Fotocredits: mumok/Niko Havranek

Workshop am Samstag für Kind & Familie

14:00 bis 16:00

Für alle ab 6



Was ist denn das? Riesenzöpfe, Doppelohren, eine Krone oder gar eine Sensorenhaube? Vielleicht lassen wir uns dazu Doppelarme oder einen Schweif wachsen? In unserer Faschingswerkstatt winden und binden wir aus einer gewöhnlichen Strumpfhose außergewöhnliche Dinge, die man sogar auf dem Kopf tragen kann! Unsere Erfindungen können sich sehen lassen.



Kinder: € 4,50 / erwachsene Begleitpersonen: € 7,– / Materialbeitrag für Kinderclubmitglieder: € 1,– / Tickets müssen bis spätestens 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn abgeholt werden