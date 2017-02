FRANZ Magazin #12 Release & Ausstellung

FRANZ THE LONELY AUSTRIONAUT #12

Attersee – Mysteriös



Magazin-Release und Ausstellung



Die 12. Ausgabe von FRANZ ist während eines zweiwöchigen Atelier-Aufenthaltes in Attersee am Attersee entstanden.

Sie erzählt eine mysteriöse Geschichte, wie sie sich im Ort zugetragen haben soll.

Neben dem Magazin sind Arbeiten der beteiligten KünstlerInnen zu sehen.



mit Christine Katscher, Pirmin Hagen, Lena Göbel, Vinz Schwarzbauer,

Fabian Leitgeb, Raphaela Riepl, Sebastian Koch



franzthelonelyaustrionaut.com