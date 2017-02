Galerie UngArt

Frauen als Heldinnen

Eröffnung der Ausstellung "Frauen als Heldinnen"

Am Donnerstag, 15. Februar 2017, um 19 Uhr

ORT: UngArt Galerie, Collegium Hungaricum Wien (1020 Wien, Hollandstraße 4.)



Eröffnungsrede und Vortrag: ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Christa Ehrmann-Hämmerle

Außerordentliche Professorin für Neuere Geschichte und Frauen-/Geschlechtergeschichte (Institut für Geschichte Universität Wien)



Der erste Weltkrieg war der erste moderne Krieg. Nicht nur Armeen haben gegeneinander gekämpft, Konfliktparteien versuchten auch ihre gesamte Gesellschaft zum Sieg zu mobilisieren. Deshalb nahmen im Verlauf des Krieges nicht nur Männer im wehrpflichtigen Alter teil, sondern auch etwa 11 Millionen Frauen, die damals in Ungarn lebten.



Die Ausstellung, die im Herbst 2015 im Balassi Institut Budapest das erste mal gezeigt wurde, möchte den Widerstands-Kampf der Frauen mit der Hilfe einiger typischen Details präsentieren. Die Kuratoren der Ausstellung sind der Fotograf und Kossuth-Preis-Károly Kincses und der Historiker Iván Bertényi Jun.



PROGRAMME:

27. Februar 2017, 19 Uhr:

Vortrag

Dóra Czeferner (Universität Pécs): Identität, Wissenstransfer und Netzwerke in den Österreich–ungarischen bürgerlichen Frauenorganisationen.

Ort: Collegium Hungaricum Wien, Balaton-Saal (Wien 2., Hollandstraße 4)

(in deutscher Sprache)



7. März 2017, 19 Uhr

Buchpräsentation

Buchpräsentation von Eleonóra Géra und Noémi Szécsi: A budapesti úrinő magánélete (Das Privatleben der Damen in Budapest)

Ort: Collegium Hungaricum Wien, Balaton-Saal (Wien 2., Hollandstraße 4)

(in ungarischer Sprache)



8. März 2017, 19 Uhr

Vortrag

Eleonóra Géra (ELTE Humanwissenschaftliche Fakultät): Der Alltag im ersten Weltkrieg aus Frauensicht

Ort: Collegium Hungaricum Wien, Balaton-Saal (Wien 2., Hollandstraße 4)

(in ungarischer Sprache)



13. März 2017, 19 Uhr:

Buchpräsentation

Eszter Zsófia Tóth (Veritas Institut für Geschichte): Szex és szocializmus (Sex und der Sozialismus) (Mitverfasser: András Murai)

Ort: Collegium Hungaricum Wien, Balaton-Saal (Wien 2., Hollandstraße 4)

(in ungarischer Sprache)



14. März 2017, 19 Uhr

Vortrag

Eszter Zsófia Tóth (Veritas Institut für Geschichte): Migration, Mutterschaft, Alltagsleben der Frauen in Ungarn während der sozialistischen Periode

Ort: Collegium Hungaricum Wien, Balaton-Saal (Wien 2., Hollandstraße 4)

(in deutscher Sprache)



23. März 2017, 19 Uhr

Filmvorführung in ungarischer Sprache

Fruzsina Skrabski: Elhallgatott gyalázat (Verstummte Schande) (Dokumetarfilm über die sowjetischen Kriegsverbrechen gegen ungarischen Frauen während des Zweiten Weltkriegs, 2013)



Veranstaltungen von First World War Centenary Memorial Committee, Institut für Ungarische Geschichtsforschung und Collegium Hungaricum Wien.