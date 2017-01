Gläser der Empire- und Biedermeierzeit

Fotocredits: Anton Kothgasser (1769–1851) Ranftbecher mit Fischen Wien, um 1820 © MAK/Hanady Mustafa

AUS DER SAMMLUNG DES MAK UND DER GLASSAMMLUNG CHRISTIAN KUHN



Zur Ausstellung

Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor, MAK

Christian Kuhn, Gastkurator

Rainald Franz, Kurator und Kustode MAK-Sammlung Glas und Keramik



Die Ausstellung GLÄSER DER EMPIRE- UND BIEDERMEIERZEIT. Aus der Sammlung des MAK und der Glassammlung Christian Kuhn bietet anhand von ausgewählten Objekten aus beiden Sammlungen einen Einblick in die technischen und künstlerischen Entwicklungen im Glas der Zeit zwischen 1780 und 1840, der Blütezeit qualitätsvoller Biedermeiergläser.



Zu den frühesten ausgestellten Beispielen zählen die Arbeiten von Joseph Mildner (1765–1808), bekannt für die Zwischengolddekore. Arbeiten aus der Werkstatt des Samuel Mohn (1762–1815) und seines Sohns Gottlob (1789–1825) sowie von Anton Kothgasser (1769–1851) und seiner Werkstatt repräsentieren die Transparentmalerei. Die Technik des Glasschnitts wird durch prominente Vertreter wie Dominik Biemann, Franz Paul Gottstein, Hieronymus Hackel, Johann Lenk, Anton Simm, Franz Anton Pelikan und August Böhm jun. thematisiert.



Steingläser bilden einen zentralen Bestandteil der Sammlung Christian Kuhn. Gezeigt werden auch Arbeiten von Friedrich Egermann aus Blottendorf bei Haida in Nordböhmen. Egermann schuf einen neuen Typ des Steinglases, der durch effekt- und ausdrucksvoll gefärbte nichthomogene Teile und eine verschiedenfarbige Oberfläche gekennzeichnet ist. Auch die Agatingläser der Buquoy’schen Glashütten in Südböhmen, die sich in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Glashütte von Josef Zich in Joachimsthal im niederösterreichischen Waldviertel befanden, zählen zu bedeutenden Beispielen der Steingläser. Sie deuten bereits die spätere Entwicklung des Glases an, die in der Loetz’schen Hütte in Klostermühle einen neuen Höhepunkt erreichte.



Begleitend zur Ausstellung GLÄSER DER EMPIRE- UND BIEDERMEIERZEIT. Aus der Sammlung des MAK und der Glassammlung Christian Kuhn erscheint eine gleichnamige Publikation.



REGELMÄSSIGE FÜHRUNGEN

zu den Ausstellungen Das Glas der Architekten und Gläser der Empire- und Biedermeierzeit

Jeden Sa, 15:00 Uhr und

jeden So, 14:00 Uhr



KURATORENFÜHRUNG

mit Rainald Franz

Do, 16.3.2017, 17:00 Uhr