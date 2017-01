Rundgang Underground

Sound Laboratory / Semper Depot Basement



19.01.2017 / THURSDAY



18:00

Research Archive Presents

ZOE DEWITT

"Zero Kama / Necrophile Records"

Film-lecture screening, 101 min



20:00 - 24:00

LUKAS NÖHRER - Ultradian [REMNREM] (music for tape)

ELVIN BRANDHI (live)

DMYTRO FEDORENKO (live / dj-set)

MERCEDES BOUNCE & NEBA (dj-set)





20.01.2016 / FRIDAY



20:00

GAËL SEGALEN | IHEARU (live)



Cooperation of Kunst und Digitale Medien & Sound Laboratory





19.01.2016 - 21.01.2016



10:00-19:00

Research Archive Presents:



SOUND POSTER GRAPHIC EXHIBITION



Curated by Franz Pomassl and Dmytro Fedorenko

Poster design by Zavoloka