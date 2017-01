Akademie der bildenden Künste Wien

Auditive Betrachtungen phantastischer Welten

Fotocredits: Christian Locker, Den Galgenvogel abgeschossen. Parallelwelt-Roman (Edition Roesner, 2016)

LESUNG MIT CHRISTIAN LOCKER UND GEORG SZYSZKOWITZ

Die Romanciers Georg Szyszkowitz und Christian Locker lesen aus neuen Veröffentlichungen





Christian Locker, Den Galgenvogel abgeschossen. Parallelwelt-Roman (Edition Roesner, 2016)



„Marlowe und die Geliebte von Lope de Vega“ und „Den Galgenvogel abgeschossen“ befassen sich auf unterschiedliche Weise mit der Möglichkeit, dass die tradierte Geschichte doch nicht so ablief, wie es seit Jahrhunderten kolportiert wird. Ob Marlowe tatsächlich Shakespeare war oder in Österreich immer noch die Habsburger regieren, werden die Texte beider Schriftsteller erläutern.

Der Ministerialrat Prunnhübner gerät in "Den Galgenvogel abgeschossen" nach einem Zahnarztbesuch in eine seltsam, altertümliche Welt, die sich bald als eine Parallelwelt offenbart, in der die Habsburger immer noch die Regenten Österreichs, allerdings handelt es sich nun um eine Quadrupel-Monarchie, stellen. Dass der Ministerialrat in dieser Welt sofort erkannt wird – allerdings ist er hier ein hoher Kriminalbeamter, der eine Mordserie zu klären hat – macht es ihm sicher nicht leichter. Weshalb Parallelwelten keine Fiktion sondern Tatsache sind, erklärt der Philosoph Dr. Öngler seiner Schülerin Mag. Leuchtl.

RO911GeraldSzyszkowitzCoverVorderseite.jpg

Gerald Szyszkowitz, Marlowe und die Geliebte von Lope de Vega (Edition Roesner, Krems a. d. Donau 2016

Christopher Marlowe soll in London wegen Blasphemie angeklagt werden, wird aber von seinen Freunden beim Secret Service im letzten Moment ins Ausland gebracht, wo er in Spanien Cervantes trifft, dessen Hauptwerk, den Roman Don Quichote er ins Englische übersetzt. Durch Cervantes wird er auch mit Lope de Vega, dem anderen spanischen Nationaldichter bekannt, dessen Geliebte Micaela de Lujon er zur Überraschung aller heiratet.



Christian Locker, geboren 1963 in Wien, Studium der Philosophie an der Universität Wien, lebt seit 1992 als freischaffender Maler und Schriftsteller; zahlreiche Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften, mehrere Romane.

Georg Szyszkowitz, geboren 1938 in Graz, Studium der Theaterwissenschaften und der Germanistik an der Universität Wien, 1972 Chefdramaturg des ORF, 1973-1994 Leiter der Hauptabteilung Fernsehspiel, derzeit Schauspieldirektor der Sommerspiele Schloss Hunyadi in Maria Enzersdorf; Veröffentlichung von zahlreichen Romanen und Theaterstücken.