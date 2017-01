Shunga: Erotik der Dinge

18:15 Uhr

Kuratorenführung

durch die Ausstellung SHUNGA. Erotische Kunst aus Japan mit Johannes Wieninger, Kustode MAK-Sammlung Asien



19:15 Uhr

Publikumsgespräch EROTIK DER DINGE

mit Helene Karmasin, Barbara van Melle, Inge Prader, Eva Schlegel und Johannes Wieninger



Bei Shunga geht es selbstverständlich um explizite Erotik und Sex, jedoch nicht nur. In hoher künstlerischer Qualität wird auch dem Ambiente hohe Aufmerksamkeit geschenkt: Überaus elaborierte Kostüme und Gewänder, kostbare Lacke und Porzellane sowie opulente Kulinarik scheinen oft wichtiger zu sein als das „eigentliche“ Thema.



Diese Nebenthemen beleuchten wir im Gespräch näher – nicht nur auf Japan beschränkt. Wir wollen zudem der Frage nachgehen, wie es um die alltägliche Erotik in der Kunst und die Erotik in unserem Umgang mit den Dingen des Alltags bestellt ist, denn die zur Schau getragene und öffentlich gepflegte Erotik ist ja oft stärker als die „heimliche“ innerhalb der eigenen vier Wände.





Helene Karmasin, Markt- und Motivforscherin

Helene Karmasin ist Gründerin des Instituts für Motivforschung und des Österreichischen Gallup Instituts und leitet das Institut Karmasin Behavioural Insights. Sie ist auf qualitative Marktforschung und semiotische Analysen spezialisiert, dabei gilt ihr besonderes Interesse der Einbettung von Produkten und Marken in die Kultur zeitgenössischer Gesellschaften. In einer ihrer letzten Publikationen, Verpackung ist Verführung (2015), werden die „Erotik der Dinge“ und die „Erotik des Auspackens“ direkt angesprochen.



Barbara van Melle, Journalistin und begeisterte Köchin

Gemeinsam mit Stephan Gruber gründete Barbara van Melle vielfalt.com und gibt österreichischen Bauern und Bäuerinnen damit eine Plattform zur Vermarktung ihrer Lebensmittel, die den Slow Food-Kriterien entsprechen müssen: Sie schmecken hervorragend, werden nachhaltig produziert und bringen den ProduzentInnen einen fairen Preis ein.



Inge Prader, Fotografin

Inge Prader konnte sich innerhalb kürzester Zeit als Mode- und hochgeschätzte Porträtfotografin bekannter Persönlichkeiten aus Film, Mode, Kunst und Kultur etablieren. Seit vielen Jahren ist sie für renommierte internationale Magazine und Werbeagenturen tätig. Durch die Style Bibles für den Life Ball ist sie seit 2014 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.



Eva Schlegel, Künstlerin

Ein zentraler Angelpunkt in Eva Schlegels künstlerischem Schaffen ist der Gegensatz zwischen Materiellem und Ephemerem, der in verschiedenen Kontexten thematisiert wird. Eva Schlegel experimentiert mit den unterschiedlichsten Techniken wie Fotografie, Video, Grafit, Lack und Blei und verknüpft ihre Arbeiten oft mit Architektur, Installationen oder Interventionen.



Johannes Wieninger, Kustode MAK-Sammlung Asien

Als langjähriger Mitarbeiter des MAK ist Johannes Wieninger für zahlreiche Ausstellungen und Projekte im In- und Ausland verantwortlich, die den internationalen Kontakten und Verbindungen von Kunst und Kultur verpflichtet sind. Gemeinsam mit Diethard Leopold zeichnet er auch für die Ausstellung SHUNGA verantwortlich.



