The Ornament Museum - Kuratorinnenführung & Performance

18:00 Uhr

MAK-Schausammlung Gegenwartskunst

Kuratorinnenführung JOSIAH MCELHENY - THE ORNAMENT MUSEUM



mit Bärbel Vischer, Kuratorin und Kustodin MAK-Sammlung Gegenwartskunst





19:00

MAK-Säulenhalle

Performance im Rahmen der Ausstellung JOSIAH MCELHENY. The Ornament Musuem.



Der für die Verwendung von Glas in Kombination mit anderen Medien bekannte Künstler setzt in The Ornament Museum seine Erforschung eines Materials fort, das zum aktiven Sehen ermutigt. Wir als BetrachterInnen sind eingeladen, McElhenys Pavillon zu betreten und durch die Fenster in eine szenische Landschaft aus ornamentalen Mustern zu blicken. Die Ausstellung zeigt zudem Performances, in denen die Schauspielerin Susanne Sachsse ein fantastisches Kleid trägt, das einem Entwurf der Designerin Emilie Louise Flöge aus dem Jahr 1908 nachempfunden ist. Das Kleid wird zu einem animierten Ornament, das den Körper der Performerin, die Architektur und die vielfältigen Formen der Ornamente interagieren lässt.