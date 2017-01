Brotfabrik GalleryWalk

Fotocredits: AnzenbergerGallery

Wir laden wieder zum allmonatlichen Abendspaziergang durch unsere

Galerien und Ateliers,

zum dritten BROTFABRIK GalleryWalk!



Mit dabei sind: AnzenbergerGallery, ATELIER 10, Hilger BrotKunsthalle, Atelier Johannes Heuer, Hilger NEXT, Atelier Hermann Kremsmayer, Lichterloh, project room@NEXT, Schauraum 11/nullnull, Diplomarbeitsbindung.



Spezielles Programm in der AnzenbergerGallery:

Führung durch unsere Ausstellung Danila Tkachenko: Restricted Areas: 19h

Und zahlreiche Photobook Specials in unserem Bookshop!



Die KANTINE in der Brotfabrik verköstigt diesmal mit hausgemachten Fladen.

Und Community Cooking im Objekt 19 serviert Tee und orientalische Nachspeisen.



Die jeweiligen Ausstellungen findet Ihr auf unserer Website:

http://www.brotfabrik.wien/programm.html



Wir freuen uns auf Euren Besuch!