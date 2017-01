Peter Weibel - Logic of Discovery: Fortschritt

1 Frage – 4 Antworten: FORTSCHRITT.

Peter Weibel / Kunst

"Es ist leicht, die Zukunft vorauszusagen, wenn man sie selber macht"



Mo 16.01.2017, 18.00

HS 7, Karlsplatz 13, Hof 2, Stiege 7, EG

Technische Universität Wien

im Rahmen des HB2 Moduls Emerging Fields in Architecture



Peter Weibels Werk lässt sich mehrheitlich in Kategorien der Konzeptkunst, der Performance, des Experimentalfilms, der Videokunst, Computerkunst und allgemein der Medienkunst fassen. [...]

Als Theoretiker und Kurator setzt er sich für eine Kunst und eine Kunstgeschichtsschreibung ein, die Technikgeschichte und Wissenschaftsgeschichte berücksichtigt. In seiner Funktion als Lehrer an Universitäten und langjähriger Leiter von Institutionen wie der Ars Electronica in Linz, dem Institut für Neue Medien in Frankfurt a. M., und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe beeinflusst er besonders die europäische Szene der Medienkunst durch Konferenzen, Ausstellungen und Publikationen. Als Kurator und Theoretiker widmet er sich von Anfang an immer auch den klassischen künstlerischen Gattungen – Malerei und Skulptur, zeigt und schreibt über junge KünstlerInnen ebenso wie über vergessene ProtagonistInnen, die er für die Kunstwelt wieder entdeckt.



Das Modul Emerging Fields in Architecture vermittelt aktuelles Wissen aus sogenannten „Entwicklungsgebieten“ in architektur – und ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen. Eine Auseinandersetzung mit Lösungsansätzen, die über eine tradierte Denkweise hinausgehen, wird gefördert, um eigene Entwurfsherausforderungen fachübergreifend und grundlegend zu erfassen.

In der VO Logic of Discovery werden den Studierenden unterschiedliche Entwicklungsprozesse vorgestellt, mit dem Ziel, ihr eigenes Repertoire beim Denk- und Entwurfsprozess zu erweitern. Im WS 16/17 haben wir Heidulf Gerngross, Peter Weibel, Olga Neuwirth, und Rudolf Taschner eingeladen, zum Thema FORTSCHRITT persönlich Stellung zu nehmen.