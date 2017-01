Nase Zine Release Evening

Das Zine-Kollektive Nase Zine wird im Rahmen der Ausstellung "Ein Anderes Land" in der VBKÖ, Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs die letzte Ausgabe des Zines''Migration'' releasen.

Alle Zine-Produktionen des Kollektives werden in diesem Rahmen präsentiert und können auch erworben werden. Als Specialevent des Abends werden die Mitglieder von Nase Zine und Gökhan Cellat ihre Nase Sounds präsentieren. Die Soundperformance geht um 20:00 Uhr los.



Nase Zine ist ein von Deniz Beşer, La Garçonne ve Muzaffer Hasaltay Du von Jetzt herausgegebenes Fotokopie-Magazin (Fanzine oder Zine) mit dem Schwerpunkt auf Visuelle Kunst, Politik, Soziologie, und Literatur und ist dreisprachig: Türkisch, Deutsch und Englisch.



Migration? Migration wird als die Wanderung von Individuen und Gruppen aus ökönomischen, gesellschaftlichen, politischen und religiösen Gründen bezeichnet, sowie aus Motiven, die als Konsequenzen von Krieg und Klimaveränderung zu deuten sind. Migration, welche auch oft als Auswanderung, Abwanderung, Einwanderung bezeichnet wird, gilt auch für andere Lebewesen, die sich von einem Ort zu einem anderen, von einer Siedlung zu einer anderen bewegen. Was waren die Ursachen der Migration von Menschen und Lebewesen auf der Erde, was sind Gründe der Migration heute, ist nicht Migration entgegegen vieler rechts-populistischer Meinungen kein zeitgenoessisches Phaenomen, sondern ein schon immer bestehendes menschliches Grundmotiv? Was sind Konsequenzen und Auswirkungen von Migration? Diese, ähnliche und ganz andere Fragen werden mit und durch eine Gruppe von Bildenden Künstler_innen, Schriftsteller_innen und Denker_innen rund um das Nase Zine behandelt.



Künstler*innen: Fatih Aydoğdu, Cana Bilir-Meier, Deniz Beşer, Diana Bulzan, Sheree Domingo, Elektro Hafız, Taida Kusturica, Juri Schaden, Hilal Can, La Garçonne, Maira Enes-Caixeta, Du Von Jetzt Muzaffer Hasaltay, Nazım Ünal Yılmaz, Nina Prader, Cecillia Tasso, Öncel Seçkin, Onur Serdar, Reha Refik Taşçı, Songül Sönmez, Walter Ego, Ali Çetinkaya,Iman Ithram, Betül Seyma Küpeli, Eren İleri