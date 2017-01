Poetiken des Materials - Performance & Kuratorenführung

Fotocredits: Sonia Leimer: Ausstellungsansicht Poetiken des Materials, Leopold Museum / Foto: Lisa Rastl © © Bildrecht, Wien, 2016

18:00

Kuratorenführung zu „Poetiken des Materials“ mit Stephanie Damianitsch



Unter dem Schlagwort eines „Neuen Materialismus“ lassen sich in der zeitgenössischen Kunst Strategien beobachten, die dem Material sowie materiellen Phänomenen der Wirklichkeit einen hohen Stellenwert einräumen. Diese künstlerischen Bestrebungen verleihen der gegenseitigen Durchdringung von materiellen und immateriellen Aspekten der Wirklichkeit Ausdruck. Letztere zeigen sich etwa in der Bedeutung der Sprache oder der kulturellen Prägung von Wahrnehmung.



19:00

PERFORMANCE: "EROBERUNG DES NUTZLOSEN"



Choreografie: Sonia Leimer und Anne Juren

Mit: Alex Bailey, Anne Juren, Krõõt Juurak, Elizabeth Ward



Im Rahmen der Ausstellung Poetiken des Materials



Performance ­im Sinn der verfremdenden Reinszenierung von Geschichte ist eine zentrale Strategie Sonia Leimers Arbeit. Ihre Skulptur Eroberung des Nutzlosen, welche auf die historische Dokumentation einer wissenschaftlichen Versuchsanordnung referiert, erfährt über die Performance eine einmalige Aktivierung.



