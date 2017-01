Kultur im Dialog! Dialog als Methode in der Kulturvermittlung und Erwachsenenbildung

Vortragende: Gundula Avenarius, Kultur im Dialog, Berlin



Welche grundlegenden Prinzipien bedingen das Lernen von Menschen in Ausstellungen? Wie kann eine dialogisch verstandene Kulturvermittlung darauf Bezug nehmen? Und was bedeutet dies für ein methodisches Vorgehen? Im Fokus des Vortrags steht der kommunikative Aspekt des „Aushandelns“ von Bedeutungen in einer dialogisch verstandenen personellen Vermittlung, welche die sozialen Aspekte des Lernens anerkennt. Nach der kritischen Darstellung wichtiger Prinzipien von Wahrnehmungs-, Lern- und Motivationsprozessen erproben die Teilnehmer der Veranstaltung zusammen die Grundlagen der Gestaltung eines offenen Bildungsprozesses mit dem Ziel gemeinsam in der Gruppe zu Erkenntnissen zu gelangen.



Gundula Avenarius berät und trainiert unter dem Namen Kultur im Dialog Abteilungen der Bildung, Vermittlung und Besucherdienste in Museen und Gedenkstätten mit dem Schwerpunkt dialogische Vermittlung. Seminare und Fortbildungen im Berufsfeld Kunst- und Kulturvermittlung konzipiert sie seit 2004 regelmäßig u.a. für die Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, das Goethe-Institut und den Museumsverband Brandenburg. Aktuell entwickelt sie in einem interdisziplinären Team museumspädagogische Zugänge für die Jugendarbeit in Moscheegemeinden. Als selbständige Bildungsreferentin war Gundula Avenarius für verschiedene Kulturinstitutionen wie die documenta11, das Deutsche Historische Museum und die Staatlichen Museen zu Berlin tätig. Sie hat Kunstgeschichte, Amerikanistik/Anglistik und Erwachsenenbildung studiert.



Von 18. März bis 5. November 2017 präsentiert die Schallaburg die Ausstellung ISLAM. Im Fokus der Ausstellung steht das Verhältnis zwischen muslimisch und „westlich abendländisch“ geprägten Kulturen in Österreich. Ausgangspunkt sind aktuelle Begegnungsräume von heute: Anhand „vertrauter“ Situationen im täglichen Zusammenleben werden aktuelle Fragen, historische Hintergründe und unterschiedliche Sichtweisen in den Mittelpunkt gerückt. Sie laden zu einer vertieften kulturellen Begegnung ein.



Im Zuge der ISLAM Ausstellung geben öffentliche Gastvorträge auf der Schallaburg Einblicke in das Thema und in die didaktischen Zugänge. Die öffentliche Vortragsreihe startet am 21. Oktober 2016 und endet am 10. März 2017.