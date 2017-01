Akademie der bildenden Künste Wien

Rundgang 2017 - Sonntag

Hauptgebäude | Schillerplatz 3 | 1010 Wien

Atelierhaus | Lehargasse 8 | 1060 Wien

Bildhauerateliers | Kurzbauergasse 9 | 1020 Wien

Institutsgebäude | Karl Schweighofergasse 3 | 1070 Wien





So, 22.01.2017

12.00 h: October: Ten Days That Shook the World

Filmvorführung und Gespräch: Der 100. Jahrestag der Oktoberrevolution.

Film: October: Ten Days That Shook the World von Sergei M. Eisenstein, 1927



15.00 h: The most amazing stories of a daughter

Live Performance von Camila Rhodi

Anhand von Geschichten der Beziehung zwischen Mutter und Tochter basiert die Performance auf den Speisen, die Camila und ihre Mutter Anfang der 1980er Jahre in Rio de Janeiro, Brasilien, zu sich nahmen. Im Stück blickt Camila Rhodi auf jene Zeit zurück, als sie mit ihrer Mutter sprach, als diese die typisch brasilianische Süßspeise „brigadeiro“ anlässlich von Camilas neunter Geburtstagsfeier zubereitete.

Konzeptuelle Kunst | Marina Gržinić

Atelierhaus, 1. Stock, Atelier Süd



So, 22.01.2017, 13.00/15.00 h

Art meets Science: Was machen Röntgen-, UV- und Infrarotstrahlung in der Kunst?

Live-Aufklärung vor Ort

Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst | Manfred Schreiner

Treffpunkt: Hauptgebäude, EG, EA1 (Sitzungssaal)

So, 22.01.2017, 14.00-17.00 h

Material : Holz

Präsentation von künstlerischen Arbeiten mit Holz

Anschließend: Waldbierverkostung

Bildhauerateliers, 1. Stock, Raum 108



So, 22.01.2017, 14.00–18.00 h

Bahram Beyzaie, Filmemacher | بهرام بیضائی

Schwerpunkt Iranisches Kino (Teil 2)

Bahram Beyzaie ist einer der bekanntesten iranischen Filmemacher, Drehbuchautoren, Theaterregisseure, Stückeschreiber und Theoretiker der Geschichte des iranischen Theaters. Beyzaie, der zur Zeit an der Stanford University unterrichtet, gehört zu einer Generation von Filmemachern des sogenannten Iranischen New-Wave-Kinos, das in den späten 1960er Jahren entstand und zu dem weitere Pioniere des iranischen Kinos wie Abbas Kiarostami, Dariush Mehrjui, Nasser Taghvai und Forough Farrokhzad zählen. Diese Filmemacher teilen eine Reihe von Stilmitteln und Merkmalen, wie beispielsweise der Einsatz poetischer Dialoge, Bezugnahmen auf traditionelle persische Kunst und Kultur, und allegorische Erzählweisen, die sich häufig mit politischen und philosophischen Fragestellungen auseinander setzen.

Eine Einführung in das Werk von Bahram Beyzaie wird von Beyzaies Enkelin Anahita Jahvani abgehalten, die im Rahmen des Master-in-Critical Studies-Programms an der Akademie der bildenden Künste studiert. Im Anschluss an ihre Einführung wird der Film Bashu, the Little Stranger gezeigt (Iran 1986/89 | 120 min., Farsi m. englischen Untertiteln).

Kunst und digitale Medien | Constanze Ruhm

Atelierhaus, 1. Stock, Atelier Nord