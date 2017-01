Freischuss, Vol. 1 – die Wichtigkeit des Moments in der Fotografie von 1971–2016

Fotocredits: Alexandru Cosarca

FREISCHUSS, Vol. 1 – die Wichtigkeit des Moments in der Fotografie von 1971–2016



Was zeichnet einen Schnappschuss aus? Einzig die Tatsache, dass eine vorgefundene Situation festgehalten wird? Dass in die dargestellte Situation nicht eingegriffen wird? Ein Schnappschuss behauptet immer Authentizität, Anwendung eines maschinellen Verfahrens auf eine Situation und größtmögliche Neutralität. Oft tritt er als Nebenprodukt von Kunst auf, als zufällig entstandenes, einmaliges Ereignis. Die KünstlerInnen dieser Ausstellung setzen sich in den verschiedensten Medien mit diesen Fragestellungen auseinander, rücken scheinbar Nebensächliches ins Rampenlicht und hinterfragen dabei auch ihre eigenen künstlerischen Praxen.

(Larissa Kopp, 2016)



mit BA/NU, Sarah Bildstein, Alexandru Cosarca, Zoe DeWitt, Ludovica Farace, Rini Mitra, Miroslava Svolikova