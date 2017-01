Angewandte Innovation Laboratory (AIL)

Angewandte Praxis: Präsentation des Forschungsprojekts Personal Curator

Angewandte Praxis

Personal Curator (Ruth Mateus-Berr, Luise Reitstätter, Kasra Seirafi, André Seirafi)

AIL-Research



Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt personal.curator untersucht den Einsatz von neuesten Technologien im Museumsbereich und deren Chancen für die Vermittlung. Konkret widmet sich das Projekt dem Bereich der Wearables, das heißt jenen Geräten, die am Körper getragen werden. Wie kann durch sie die individuelle Museumserfahrung bereichert werden? Die Smartwatch-Applikation zur MAK Ausstellung handWERK vermittelt am Handgelenk eine Parallelerzählung, indem sie auf besondere Museumsobjekte und Handwerksberufe verweist.



Eine Kooperation von fluxguide GmbH, Abteilung Fachdidaktik am Institut für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Universität für angewandte Kunst Wien und MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst.



Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien.