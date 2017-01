Angewandte Innovation Laboratory (AIL)

Angewandte Praxis: Präsentation des Forschungsprojekts Path Out

Angewandte Praxis

Path Out (Georg Hobmeier, in Kooperation mit dem Forschungsschwerpunkt Passagen des Spiels, Game Lab Vienna)

AIL-Research

18. Januar, 17 Uhr



2014 brechen der junge syrische Grafiker Abdullah Karam und sein Bruder aus ihrer Heimatstadt Hama auf, um dem Morden und der Zerstörung des brutalen Bürgerkrieges zu entkommen. Knapp zwei Jahre später befindet er sich in Österreich und wartet darauf, dass ihm die zuständigen Institutionen Asyl gewähren. Zusammen mit den Spieledesignern von Causa Creations und dem Kulturwissenschaftler Florian Bettel will er seine Geschichte in einem von ihm gestalteten Spiel erzählen und mit der Welt teilen. Begleitend zur Arbeit am Spiel wird sich das Team auf einer theoretischen Ebene der Darstellung von Flucht in Medien und zeitgenössischer Kunst widmen und die eigene Arbeit am Computerspiel entsprechend verorten.