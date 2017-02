Kunsthistorisches Museum

Ganymed Fe Male. Premiere

*Premiere Vorstellung ist AUSVERKAUFT*



Was bewegt, was hindert, was lockt die Frau, was inspiriert sie, was in ihr will, kann, muss sich befreien? AutorInnen und KünstlerInnen werfen unterschiedlichste Blicke auf die Malerei des Abendlandes und suchen das Weibliche in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums.



An 14 Abenden erwecken SchauspielerInnen, MusikerInnen und TänzerInnen 14 Kunstwerke zum Leben. Fünf musikalische Kompositionen, neun literarische Texte und eine Choreografie, inspiriert von Meisterwerken der Gemäldegalerie und der Kunstkammer, werden direkt vor den Werken aufgeführt und eröffnen so neue Sichtweisen auf Alte Meister.



U.a. mit Beiträgen von Zadie SMITH / Joanna BATOR / Julia STEMBERGER / Veronica BUCKLEY / Christoph ROTHENBUCHNER / Carmen STEINERT / Die STROTTERN / Katrin GRUMETH / Milena MICHIKO FLAŠAR / Sona MACDONALD / Sophie PRUSA / Grischka VOSS

/ RAMSCH UND ROSEN / Marino FORMENTI / Melissa COLEMAN / Anna KIM / Peter WOLF / Esther BALFE / Helena ESTERMANN / Magdalena FORSTER / Verena HERTERICH / Katharina ILLNAR / Sarah MERLER / Eva Maria SCHALLER / Agnes PALMISANO & Mathias LOIBNER / Franz SCHUH



#femalemuseum



Tickets:

Vollpreis € 36,00

ermäßigt € 19,00



Ermäßigung gilt für Schüler, Studenten < 25 und Zivildiener, Personen mit Behinderung. Ein Ausweis ist beim Einlass vorzuweisen!