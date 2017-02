Werk-X Eldorado

Town Heart Mother Traum Albtraum Ein Nightmare oder Franz Kafka 2018

Eine Produktion von dARK cITY in Koproduktion mit Radiokulturhaus und WERK X



Inszenierung: Gerhard Fresacher

Mit: E.O.S.-Ensemble, dem Wiener Beschwerdechor u.a.



In einer finsteren Nacht wuselt und wimmelt es vor Schicksalen im Herzen einer Stadt.



Ängste und Hoffnungen der Menschen überlagern sich zu einer Symphonie der Banalität.



Eine zu vernachlässigende Größe wird zum Monstrum, der singende tanzende Abschaum erhebt sich zur Musik und zu einem Ganzen, das dem Einzelnen Licht und Umgebung gibt, dass er strahlen kann mit seiner Hoffnung; und laut sterben, in seiner Angst – das ist dark city – sehr surreal.



Der Landarzt zum Beispiel versteckt sich neben dem sterbenden Patienten, der keine Diagnose hat. Als er losfuhr, musste er seine Haushälterin Rosa opfern. Wer ist sie? Und wer der Knecht der sie missbraucht? Vater, Mutter und Schwester des Patienten die zusammengelaufenen Leute – was wollen die? Wie viele Landärzte gibt

es? Worum geht es eigentlich?



Mo 13.02.2017, 20.00 Uhr

Di 14.02.2017, 20.00 Uhr

Mi 15.02.2017, 20.00 Uhr