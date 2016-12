RaumD / Q21

Status Artistic Survey

Fotocredits: Jorge Galindo & Santiago Sierra

Film- und Video-Screenings im Raum D / Q21

Eintritt frei



Open Space – Verein für ein neues Forum von Kunst und visueller Kultur will unterschiedliche kreative Praktiken zusammenführen, um mit seinem Kunstprogramm im Rahmen seiner in Wien lang etablierten Geschichte zu Austausch und gemeinsamen Projekten anzuregen. Das Programm von Open Space erkundet die Zukunft und generiert dabei Ideen, um grenzüberschreitende wie auch kritische Dialoge zu verbessern, damit neue Arten kreativer Verbindungen im Hinblick auf ein zukünftiges Netz interagierender Kommunikationswege im europäischen Raum möglich werden. In diesem Raum soll eine gewisse kreative Agenda neue Potenziale im Feld der zeitgenössischen Kunst eröffnen.



Open Space freut sich, sein nächstes Programm anzukündigen:





Do 22.12., 19h



Dislokationen – die Wüste des Sozialen





Dieses Screening-Programm erkundet das Thema Dislokationen – die Wüste des Sozialen und befasst sich mit der totalen Zerstörung, die als Resultat der neoliberalen Prozesse auftritt, oder präziser gesagt, des Nekrokapitalismus, des Faschismus und des Rassismus / rassistischer Zuschreibungen, die Realitäten in Europa sind, wie auch mit der Reflexion globaler Machtbeziehungen. Die drei Filme in diesem Programm hinterfragen die Möglichkeiten des Kampfes (Klassen-, Rassen- und Geschlechterkampf) und / oder welche neuen politischen Subjektivitäten unter solchen Bedingungen entstehen könnten. Nicht nur inhaltlich, sondern auch im Hinblick auf die spezifischen Formate und künstlerischen und Forschungsstrategien, die eingesetzt werden, erkundet jede der Arbeiten in diesem dichten Programm relevante künstlerische, theoretische und kinematografische Reaktionen auf aktuelle Lebens- und Arbeitsbedingungen.



Kuratiert von Aneta Stojnić





Mit Steven Ball & Rastko Novaković; Marina Gržinić & Aina Šmid; Sophie Hoyle



Das Programm von Open Space wird unterstützt von:

Stadtteilkultur, Interkulturalität und Internationale Angelegenheiten

Kulturabteilung (Magistratsabteilung 7) – Bildende Kunst



Außerdem mit der freundlichen Unterstützung der Istanbul Bilgi University