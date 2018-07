Atelier Navas, Schulgasse 40 / Ecke Martinstrasse, 1180 Wien

Vernissage Li Cunqing und Johannes Heuer

26.07.2018 19:00h



Nach dem erfolgreichen Auftakt der Sommerausstellung mit vielen Gästen, spannenden Gesprächen und interessanten Kunstwerken, freuen wir uns, Euch zur zweiten Vernissage am kommenden Donnerstag um 19 Uhr einzuladen.



Im Hauptraum werden diesmal Arbeiten von Li Cunqing und Johannes Heuer gezeigt.



Li Cunqing ist 1957 in China geboren und lebt seit beinahe 30 Jahren in Österreich. Bereits seit ihrer Jugend hat sie sich der Malerei verschrieben und schon in frühen Jahren in China ausgestellt. Neben der Landschafts- und Portraitmalerei ist sie eine begeisterte Zeichnerin, die gerne schnelle Skizzen von Mitreisenden im Wiener Alltag anfertigt. Gezeigt werden sowohl ältere als auch ganz aktuelle Arbeiten, mit Darstellungen aus China und Wien.



Johannes Heuer hat sich nach seiner Ausbildung auf der Graphischen mit vielen Gattungen der Kunst befasst. Neben der Malerei zählen dazu vor allem Objekte, Skulpturen, Installationen und Performances. Nach seiner diesjährigen Ausstellung "Nur nicht malen" in der Galerie C.A. Contemporary werden nun neue Aquarellarbeiten gezeigt.



Darüber hinaus gibt es Kunstwerke von Johanna Artmann, Franz Braun, Wassil Dimow, Christian Eisenberger, Alfred Graselli, HAZE, Maria Hera, Heinrich Heuer, Richard Jochum, Jeanine Lehninger, Sebastian Nowak, Stephan Ois, RUBIN, Jonathan Seiffert und Marie-Agandula Zweit zu sehen.



Gezeigt werden figürliche und abstrakte Malerei, Objekte, Installationen, Collagen, Streetart, Graffiti und Performances.



Weitere Informationen über die Künstler finden Sie unter: www.fliegendegalerie.at