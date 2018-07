Aa Collections

Sophia Süßmilch: Das Glück der Erde

Vernissage 20.07.2018 ab 19:00 Uhr

Aussstellung 21.07 - 30.08.2018



Sophia Süßmilch, Trägerin des diesjährigen bayerischen Kunstförderpreises,

hat für die Ausstellung „Das Glück der Erde“ eine großformatige Bildserie gemalt in der sie, mit der Thematik Mädchen und Pferde auseinander setzt und was das mit Feminismus und Macht zu tun hat.



Zu sehen sind außerdem Kleinformate und eine Sammlung an Pferdeskulpturen.

Die Künstlerin ist zur Eröffnung anwesend.