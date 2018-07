Erika Navas und Christian Eisenberger - Neue Arbeiten

19.07.2018 19:00h



In den nächsten Wochen darf die Fliegende Galerie die neuen Räumlichkeiten des Atelier Navas bespielen. Während im hinteren Raum beinahe alle unsere Künstler dauerhaft vertreten sind, findet im Hauptraum jeweils für eine Woche eine Doppelausstellung statt:



1. Vernissage (Do. 19.07.): Erika Navas und Christian Eisenberger

2. Vernissage (Do. 26.07.): Li Cunqing und Johannes Heuer

3. Vernissage (Do. 02.08.): Johanna Artmann und Franz Braun

4. Vernissage (Do. 09.08.): Erika Navas und Stephan Oismüller



Darüber hinaus gibt es Kunstwerke von Alfred Graselli, Wassil Dimow, Jeanine Lehninger, Richard Jochum, Jonathan Seiffert, Maria Hera, Sebastian Nowak/Spray Chilled, HAZE und RUBIN sowie den oben genannten Künstlern zu sehen.



Gezeigt werden figürliche und abstrakte Malerei, Objekte, Installationen, Collagen, Streetart, Graffiti und Performances.



Weitere Informationen über die Künstler finden Sie unter: www.fliegendegalerie.at