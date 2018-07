Galerie Lumina, Lindengasse 65, 1070 Wien

Martina Reinhart - "Grosses und kleines"

19.07.2018



Fotocredits: Martina Reinhart

Öffnungszeiten: 20.7. – 2.8.2018, Mo-Di.: 12-19h, Do + Fr: 12-19h







Martina Reinhart hat einige Zeit in Los Angeles gelebt, bevor nach sie nach Wien zurückgekehrt ist, um ihr Studium an der Akademie der bildenden Künste zu beenden. In den USA hat sie die Technik des Photogramms weiter entwickelt, mit ihrem Körper kombiniert und diese, für sie signifikanten Abbilder als Grundlage für verschiedene Zyklen genommen. Einerseits hat sie sich in dem Zyklus ‚Scars‘ mit Einschreibungen und (Be-)Zeichnungen beschäftigt, welche in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Wertigkeit besitzen. Dann hat Reinhart in den Serien ‚Das Bild der Frau/des Mannes/des Kindes‘, wo sie die Lebensalter und Rezeptionen darstellt, wie auch den ‚Chimaeren‘, erneut auf diese Technik zurück gegriffen, um eine gewisse Wahrnehmung umzusetzen. Nach ihren ‚Wissens-Zyklen‘ ist sie mit dem Thema ‚Energy‘ wieder zurück zum Körper und den Photogrammen und hat diese auch bei ihrem letzten Zyklus ‚Körper/Medien/Wissen‘, wo sie ihren beiden umfassenden Bereiche ‚Körper‘ und ‚Wissen‘ über die Medien verbunden hat, eingesetzt.

Hier ist eine Auswahl dieser körper-großen Photogramme zu sehen und als Gegensatz eine Zusammenstellung von verschiedenen kleineren Zeichnungen und Radierungen. Denn die Linie auf den Punkt zu bringen, war für Reinhart seit Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit ein wichtiges Anliegen.